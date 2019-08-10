跨性別學生遭限用女廁 美維吉尼亞法院判校方違憲

2019-08-10 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州法院近日做出一項校園性別有善判決，裁定事發學校對於性別友善浴廁的禁令，歧視當時正在該所學校就讀的學生，並要求學校須更改該學生在畢業證書上的性別。此判決為美國對於性別友善改革決策中的一項革新。

美聯社報導，2017年當事人Gavin Grimm畢業於維吉尼亞州一村落的高中，當事人為一跨性別者，學校董事會卻要求他只能使用女性浴廁，當事人對此感到備受歧視，一狀告上美國聯邦法院。而校方律師在法庭上表示當事人在生理結構上就是「女性」，並認為當事人所從事的胸部重建手術以及激素治療並不重要。

審理該案件的法官Arenda Wright Allen判決，認定學校此一行為乃是重大歧視，已違反美國憲法平等原則，以及聯邦法律第9條，要求學校須將當事人的畢業證書性別更改為其意願，並要求學校應設立性別有善廁所。當事人則表示，雖對此判決感到寬慰，但若學校執意上訴，他也會持續為自身權利奮鬥到底。

而此判例將會影響維吉尼亞州東部類似案件的浮現。但保守基督教團體表示，性別問題距解決之路還有一大段要走，此案由當時歐巴馬政府支持，但川普總統撤銷歐巴馬時代的政策後，對於跨性別者將會更加不友善。

當事人Gavin Grimm因校方性別歧視，一狀告上法院。（美聯社）

法官判決校方違憲以及聯邦法律，須設置性別友善廁所，以及更改當事人在畢業證書上的性別。（美聯社）

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