美國一日驚傳2起槍擊案 俄亥俄州也傳酒吧遭血洗9死26傷

2019-08-04 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國一日之內驚傳2起大規模槍擊案。德州艾爾帕索（El Paso）賣場傳出至少20人受害後不久，俄亥俄州代頓市（Dayton, Ohio）的一家酒吧又傳出槍手襲擊，造成至少9死26傷，兇手已被擊斃。

據《路透》報導，美國一日之內驚傳2起大規模槍擊案，俄亥俄州代頓市（Dayton, Ohio）一家名為Ned Peppers的酒吧傳出大規模槍擊案。

當地時間4日凌晨1時，兇手穿著防彈衣闖入代頓市奧勒岡區的一間酒吧行兇，掃射造成9人死亡，至少26人受傷。

報導指出，在附近巡邏的警員於1分鐘內趕到現場，直接擊斃兇嫌，才沒有釀成更大的傷亡。目前警方還無法釐清兇嫌犯案動機，也未公布兇嫌身分，但調查結果顯示沒有其他共犯。

據了解，這是美國近7日內第3起大宗槍枝暴力犯罪，同一日內第2起大規模槍擊案件。代頓市長威里（Nan Whaley）稱這是美國今年第250起大規模槍擊案，但根據槍枝暴力檔案（Gun Violence Archive）網站顯示，這是美國今年第251起大規模槍擊案，在稍早發生的德州艾爾帕索案之後。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法