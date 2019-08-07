反送中》買雷射筆被捕千人聲援 警催淚彈清場、逮捕10人

2019-08-07 00:35

首次上稿 7日00:12

更新時間 7日 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕香港浸會大學的方姓學生會長6日晚間購買觀星用的雷射筆時，竟遭便衣警員以其「藏有攻擊性武器」為由逮捕。消息傳出後，約有2000人包圍深水埗警署聲援，深夜警方使用催淚彈壓制群眾，並有至少10人遭到逮捕。

綜合香港媒體報導，6日晚間8點19分左右，警察將方生押回深水埗警署，而該警署也隨後被抗議民眾包圍。有前來聲援的港人大喊「有沒有搞錯？黑社會呀」，要警察放人；還有人拿雷射筆照著警署，大呼自己有雷射筆，要自首。

香港12間大學學生會晚間發表聯合聲明痛批「港共政權及其抓牙名對學界進行打壓，試圖散播白色恐怖，為求令我等噤聲」，表明將抗爭到底，並呼籲港人到場聲援被捕學生。

晚間11點半左右，香港警方在抗爭現場稱，在場人士正在參與非法集會，除了出示黑旗並使用多枚催淚彈驅趕群眾，而現場群眾多半沒有配戴防護裝備。事件目前仍在發展中。

7日凌晨12點許，警方無預警向群眾推進，導致多人跌倒並有10人遭到逮捕，有人向警方表示自己只是下班經過，不過仍遭逮捕。其間警方從後方推倒1名記者，引發現場記者強烈不滿。還有社工提出給予被捕人士相關支援，不過遭到警方拒絕。

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