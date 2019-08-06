反送中》人權團體指港警濫用武力成常態 勿動用水砲車

2019-08-06 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動持續2個月，人權團體今（6）日批評港警濫用武力已成為常態，警察高層不知羞恥，縱容速龍小隊和防暴警察遮掩編號、不出示委任證、過量使用武力導致波及不少無辜民眾，呼籲警方公開武器使用指引，接受公眾監督檢視。

綜合港媒報導，人權觀察和國際特赦組織今日召開記者會，民權觀察成員王浩賢表示，港警6月12日使用催淚瓦斯、橡膠子彈等非致命武器，7月21日則濫用武力，催淚瓦斯炸開後難以控制，使許多無辜市民受影響；過去1週，警方在黃大仙、天水圍、將軍澳和深水埗用大量催淚瓦斯、橡膠子彈和海綿彈驅散抗議民眾，還近距離攻擊市民、記者，民眾沒有申訴管道，使警民衝突加劇。

王浩賢表示，港警須公開武器使用指引，否則就是拒絕接受公眾監督。另外，民眾參與反送中示威集會的原因，是因為政府施政錯誤，警方務必克制、恪守最低武力和逐步升級行動原則，如果日後動用水砲車，只會刺激示威者情緒。

香港人權監發言人葉寬柔表示，3日防暴警方清場時，人稱「陳伯」的73歲長者陳基裘遭推倒箍頸受傷，對警察的做法表達擔憂。國際特赦組織則持續向多國施壓，禁止向港輸出鎮暴裝備和武器，直到港府成立獨立調查委員會徹查「逃犯條例」（「送中條例」）修訂、調查警察濫暴。

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