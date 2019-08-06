反送中》催淚煙飄入民宅 保安局長辯：示威者害的

2019-08-06 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中昨（5）日發起「全港大三罷，七區集會」行動，並在多處發生警民衝突，今日下午香港政務司司長張建宗及保安局局長李家超等官員在政府總部舉行記者會，說明昨日「不合作運動」及其影響。李家超數次強調，示威事件發生地點，及警方施放催淚彈的地點，都不是警方選擇的，而對「民居放催淚彈」，也是示威者的行動導致。

綜合香港媒體報導，張建宗表示，感謝堅持上班的市民，並指控抗爭運動是「有組織」、且已經升級，偏離和平理性表達意見，以及和逃犯條例修訂的範圍。李家超則稱，昨日是香港回歸以來「最嚴重、廣泛、史無前例的破壞，超過15個警署、設施被圍堵衝擊，包括大肆破壞、放火、扔磚、堵塞出入口、打爛窗等，這是公然挑戰執法。」

對於有記者提問「昨日用了800枚催淚彈，人多車多的地方施放，如彌敦道、鯉魚門道，前面並無示威者的情況下，這也叫恰當」、「市民是否能避免到危險地區？在家中也聞到（催淚彈），如何避」、「很多居民也受催淚彈影響，是否恰當」？等警方在使用催淚彈所造成的問題，李家超在回應中均強調，示威發生在哪裡是示威者決定、是示威者選擇的，警方不會自己決定，而在民宅「放催淚彈」，也是示威者的行動導致。

李家超強調，警方施放催淚彈的地點，不是警方選擇的。李家超稱，「群眾的行為是有傳染性，一人有激烈行動，其他人也會響應，警方面對這種事，也要決定什麼行動適合，用催淚彈是最適合方法，減低面對面衝突的機會。」李家超表示，警隊在使用武力前都會盡量宣傳，而在使用何種武力前也都考慮的很充分。

對於7月21日在元朗發生的白衣人無差別攻擊事件，李家超表示，有關元朗事件與相關投訴，警方已在處理中，監警會有成立專案小組，並已收到投訴，同樣會處理，政府會尊重監警會的處理。

有記者問及「為何不設獨立調查委員會」？張建宗表示，之所以不設獨立調查委員會，是因為已有獨立的監警會，且行之有效。

對於「如何維護法治？是否拘捕就可以解決？有街坊不歡迎警察進入屋苑，如何看」？李家超表示，他明白每個人對警方執法行動有不同意見，有很多人對警察表示支持，也有人不同意，對於不同意者，當然可以向獨立的監警會投訴。李家超稱，最好答案就是停止暴力，暴力只會帶來更多暴力。

有記者提問：「之前記者同行的問題兩位未回答，就是如何停止暴力，譴責暴力、拘捕就夠？」李家超回應，暴力行為一定是因「有人主動用暴力行為」而生，所以必須要叫他們停止，社會要對暴力說不。李家超數次強調，警務人員是依法辦事，具有中立性。

記者會影片請見：

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