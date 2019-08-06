反送中》香港警方記者會 記者筆敲頭盔怒斥濫用武力

2019-08-06 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭進入第10週，昨（5）日全港更同時發動大三罷（罷市、罷工、罷課）及不合作運動，再度爆發嚴重警民衝突，甚至有記者「中彈」，香港記者協會今日在港警記者會發起抗議行動，筆敲頭盔譴責「警方濫用武力，阻礙記者採訪」。

香港《立場新聞》臉書貼文指出，港警今下午4時就昨日大三罷舉行記者會，多名到場採訪的記者響應香港記協發起的抗議營行動，戴頭盔出席記者會。會前由記者執委宣言，並一同用筆敲頭盔，表達記者對警方使用暴力的不滿。

宣言指出，「在過去幾個星期，前線記者在覆行職務期間，遭警方用燈照眼及鏡頭、用盾撞、用粗口侮辱、甚至肆意拘捕。我們強烈讉責警方濫用武力，阻礙記者採訪。我們要求警方持守專業精神、維護新聞自由、尊重記者的採訪權利。」

香港記者協會和香港攝影記者協會今日也發出聯合聲明指出，新聞界已多次抗議記者採訪受阻或受襲，但警方仍繼續使用強光燈照射鏡頭，阻礙拍攝，多次針對性地對記者施加暴力及阻撓，故意追打記者，向只有記者的地方施放催淚彈等，情況已漸見失控。

聲明指出，昨日有一名正在拍攝紀錄片的新聞系學生記者，被催淚彈擊中頭部血流滿面，身穿記者背心的《大公報》記者上前保護受傷學生記者，防止推進中的警員阻礙急救工作，卻被現場警員壓倒地上，並以「襲警」的罪名拘捕。

還有警員在無預警情況下，以水平角度發射催淚彈，其中一發直接擊中《星島日報》一名攝影記者的臉部，催淚彈在近距離爆開，記者的防煙臉罩爆開，右邊臉頰被刮損，極度僥倖的情況下未有大礙。

香港記者協會和香港攝影記者協會表示，強烈讉責警方濫用武力並無理拘捕在場記者，指出警員刻意用不同方式包括武力阻礙記者採訪及無理拘捕記者，嚴重踐踏新聞自由。

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