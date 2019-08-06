反送中》以港制港？港澳辦：香港市民站出來「止暴制亂」

2019-08-06 18:22

〔即時新聞／綜合報導〕繼7月29日發言人史上首度露面喊話後，中國國務院「港澳辦」今日下午再度就香港問題召開記者會。對於示威者喊出「光復香港，時代革命」的口號，港澳辦發言人楊光反問「想光復甚麼？把香港光復到哪裡去」？他認為，示威者衝擊的目的顯然是要「挑戰一國根本」的「根本」，對此，他呼籲「全香港市民站出來」，「止暴制亂，恢復秩序」。

北京怎麼看？

綜合香港媒體報導以及知名香港媒體人張潔平發表的86港澳辦香港問題第二次記者會要點速記 ，在今日的記者會上，楊光表示，在香港當前亂局中，「站在前台的是部分激進暴力分子，居中的是部分被誤導、被裹挾的善良市民，但幕後慫恿、支持激進暴力分子的，則是香港內外的『反中亂港』勢力」。

談到「境外勢力干預問題」，楊光引述日前中國外交部和全國政協副主席董建華的說法，點名西方政客和台灣當局「發表不負責任言論」。楊光指稱，香港局勢之所以如此，與西方政客和台灣當局的「撐腰打氣，煽風點火，擂鼓助威，指指點點，橫加干涉」分不開。楊光表示，香港命運是在全中國人民手中，認為「說漂亮話的西方政客」的「圖謀不可能得逞」。

對於中國國旗在示威行動中再度落海，楊光表示，「這些暴徒可謂囂張至極，可謂喪心病狂，未來等待他們的，將是法律之劍的重擊，是恥辱柱上抹不掉的刻痕」。

北京怎麼辦？

楊光重申，中央對香港特首林鄭月娥的支持「堅定不移」，反對派逼林鄭月娥辭職的企圖是「注定不能得逞」。

而針對香港警方執法的爭議，楊光重申「全國人民都是警隊的堅強後盾」。

對於示威者的態度上，楊光重申支持司法機構「絕不手軟」的依法懲治暴力犯罪分子，除了前線「激進示威者」之外，也要追究幕後「策劃者、組織者、指揮者」的法律責任。

張潔平：意思就是繼續「群眾鬥群眾」

楊光呼籲：「全香港市民站出來止暴制亂，恢復秩序。」他鼓勵市民效法「在機場堅決拒收傳單的白髮老者」，做阻止抗爭者的「急匆匆的上班族」，做「把孩子從街上領回家的阿媽」。媒體人張潔平點出，該發言是「繼續『群眾鬥群眾』路線」。

對駐港解放軍是否出動問題，楊光重申，駐港部隊會依照《基本法》辦事，「有中央政府支持，有包括香港同胞在內的全國人民的大力支持，香港政府與警隊完全有能力依法懲治」。

另外，港澳辦提到「熱愛國家是他們應該上的人生第一課」，並強調，香港青年問題來自當前香港的國民教育存有缺失。

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