反送中》外媒問解放軍是否會介入？ 港澳辦：自己去查法條

2019-07-29 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院港澳事務辦公室今（29日）下午3點召開記者會，港澳辦新聞發言人楊光、徐露穎出席對外說明，在發表3點聲明後接受現場媒體提問，有記者問駐港解放軍在什麼情況下會介入反送中示威，發言人楊光僅說，法條有規定自己去查。

中國國務院港澳事務辦公室今（29日）下午3點舉行記者會，譴責暴力行為，強調觸碰一國兩制的底線不能容忍，也表態堅定支持香港特首林鄭月娥，隨後開放現場媒體提問，《聯合早報》記者提問，香港市民擔憂中國只許香港「有一國，不容兩制」﹐楊光回應指出「一國是根、是本，根深才能葉茂，一國是本，本固才能枝榮」，重申一國兩制下有3條紅線不能觸碰，包含從事危害國家主權安全的活動、挑戰中央的權力和香港基本法、利用香港對中國進行滲透顛覆活動。

而另外《新華社》則詢問，對於西方國家近日對香港反送中事件發表看法，其所扮演的角色為何，楊光則批，香港事務是中國內部事務，容不得外國干預，聲稱西方政客想把香港搞亂，讓香港成為中國的麻煩。

但現場有許多問題發言人都避重就輕，或者乾脆無視，包含香港《無線電視》記者詢問元朗無差別攻擊事件時，就直接無視，令香港記者不滿，另外《美國全國廣播公司》（CNBC）問是否會改變香港特首的選舉方式，發言人徐露穎則僅稱，普選問題要按法例循序漸進進行，中央政府對此立場始終如一。

美國《CNN》記者則問駐港解放軍在什麼情況下會引入示威衝突，以及會造成哪些國際影響，楊光回應指，「在基本法有明確規定，不多說了，你可以去查查看一看。」此回應再度引發記者席一陣騷動，而記者會結束後2位發言人立刻快閃，不接受會後訪問。

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