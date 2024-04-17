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北京實施非法長臂管轄 保護衛士：10年強制遣返1.2萬人

人權組織「保護衛士」發布最新報告顯示，中國領導人習近平以反腐敗為藉口，正透過「獵狐行動」和「天網行動」，在全球範圍內實施長臂管轄，將相關個人強行遣返回中國，並進行迫害。（路透）

人權組織「保護衛士」發布最新報告顯示，中國領導人習近平以反腐敗為藉口，正透過「獵狐行動」和「天網行動」，在全球範圍內實施長臂管轄，將相關個人強行遣返回中國，並進行迫害。（路透）

2024/04/17 11:42

〔編譯盧永山／綜合報導〕總部位於西班牙的國際人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）16日發布最新報告顯示，中國領導人習近平以反腐敗為藉口，正透過「獵狐行動」和「天網行動」，在全球範圍內實施「長臂管轄」，中國快速擴張的海外警務行動網，廣泛使用法外機制將相關個人強行遣返回中國，並進行迫害。

根據《自由亞洲電台》報導，「保護衛士」的報告指出，在過去10年間，北京當局透過「獵狐行動」和「天網行動」，將習近平的反腐敗運動延伸至全球範圍，為全球範圍內非法的長臂警務行動網的快速擴張奠定了基礎。

報告透過整理中共中央紀律委員會（中紀委）的官方書面文件指出，在海外警務行動中，最值得注意的是中國以包括綁架在內的官方手段採取行動，這也是北京當局在全球範圍內公然且毫無所懼的跨國鎮壓手段之一。中國最常見的手段是勸返，並結合了對中國境內相關人員親屬的施壓和株連，以及中國海外特工和代理人對目標人士的直接跟踪、騷擾和威脅。

上述報告統計，在2014年至2023年間，中紀委「天網」旗下的成功行動中，涵蓋了120多個國家和地區的1.2萬多起強制遣返事件。

「保護衛士」在去年12月10日「國際人權日」當天也發布「惶恐不安的家人：21世紀中國的株連現象」報告，指出在習近平統治下，北京當局正加強對維權人士家屬的株連，包括對他們拘留、驅逐、騷擾或暴力襲擊等，將集體懲罰當成一種政治工具，企圖藉此箝制異議。

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