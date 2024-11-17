魯比歐任國務卿 川普兒媳成佛州參議員遞補熱門人選

賴拉．川普成為魯比歐參議員席次的熱門遞補人選。（美聯社）

2024/11/17 13:47

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普13日欽點共和黨籍佛羅里達州聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）出任國務卿，而魯比歐出任國務卿後，原先的佛州參議員席次將出現空缺，共和黨全國委員會副主席、川普二兒子艾瑞克（Eric Trump）的妻子賴拉．川普（Lara Trump）成為熱門遞補人選。

根據美國《國會山莊報》（The Hill）報導，佛州參議員史考特（Rick Scott）14日表示，他希望賴拉可以遞補魯比歐的參議員席次，其他包括共和黨南卡羅來納州參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）、阿拉巴馬州參議員布里特（Katie Britt）以及佛州眾議員盧納（Anna Paulina Luna）均表態支持賴拉。

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而魯比歐的參議院席次由誰來擔任，將由佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）指定，該人選可一路任職到2026年期中選舉。佛州共和黨主席鮑爾（Evan Power）透露，接任參議員的人選有很多名字，賴拉便是其中之一，如果迪尚特州長決定是她，那麼賴拉將能為民發聲。

針對是否可能接任參議員，賴拉在接受《福斯新聞》訪問時提到，她目前還沒有接獲迪尚特的通知，「如果這是我被要求要做的事，我會認真考慮」。

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