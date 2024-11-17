逆齡實驗釀禍！科技富豪注射他人脂肪 臉部嚴重腫脹險失明

這組照片展現了美國科技富豪強森進行「嬰兒臉計畫」注射脂肪後的過敏反應過程。可見他的臉部明顯浮腫，特別是眼睛周圍和臉頰區域出現嚴重腫脹，皮膚呈現不自然的紅腫狀態，一週之後，才逐漸恢復正常。（圖擷取自Instagram/Bryan Johnson）

2024/11/17 13:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕47歲的美國科技富豪布萊恩・強森（Bryan Johnson）再度因極端逆齡實驗引發關注。他日前因注射他人脂肪至臉部，引發嚴重過敏反應，導致臉部「如氣球般腫脹」，一度無法張開眼睛，歷時1週才逐漸恢復正常。

強森2013年以8億美元（約新台幣259億元）將其創立的支付科技公司Braintree售予PayPal後，開始投入生命科學研究。這位科技企業家在面臨過憂鬱症後，轉而投身延長人類壽命的研究，每年投入200萬美元（約新台幣6495萬元）進行個人逆齡實驗。

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英國《電訊報》（The Telegraph）報導，為了對抗每日僅攝取1950大卡的嚴格純素飲食所導致的面容凹陷，強森展開「嬰兒臉計畫」（Project Baby Face），透過注射他人脂肪來恢復臉部豐潤度。由於長期實行極簡飲食，導致體脂肪過低，他不得不向外尋求捐贈者。然而，注射後立即出現嚴重過敏反應，臉部持續惡化腫脹。

強森在Instagram分享術後照片，只見他雙眼浮腫、臉頰變形，與平日精明幹練的企業家形象大相逕庭。「人們以為我快死了」，他自嘲道，「即使我的生理指標再好，沒有臉部脂肪也沒用。」當天他原定與《紐約時報》記者會面，不得不提前示警：「為免您受驚，今天您可能認不出我。」

現居加州威尼斯海灘的強森聘請了30多位醫療專家組成團隊，執行他的「Blueprint Protocol」逆齡計畫。他的終極目標是讓全身器官，包括大腦、心臟、肺臟和腎臟等，都回復到18歲的狀態。為此，他每日服用逾百種營養補充品，每月攝取高達32公斤的蔬菜精，並聲稱擁有37歲的心臟、28歲的肌膚、18歲的肺活量。

這並非強森首次因激進實驗引發爭議。他曾嘗試輸入親生青少年兒子泰米奇（Talmage）的血液，企圖逆轉細胞老化，最終因未見顯著效果而終止。專業醫師指出，這類非標準醫療程序可能帶來嚴重健康風險，也凸顯了抗衰老實驗的安全性和倫理爭議。

強森在Instagram分享的個人生活照，相貌堂堂。（圖擷取自Instagram/Bryan Johnson）

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