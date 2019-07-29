謝謝高雄人！港生募安全帽 150分鐘募集破千頂

2019-07-29 15:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕謝謝高雄人！多位港生為支援香港反送中運動，上週六自發性在高雄舉辦募集安全帽活動，短短150分鐘內募集超過千頂，比預期目標500頂多出1倍，港生昨表示對於高雄人的熱情好感動，真的謝謝高雄人。

輔英科大四年級港生林沛晞今出面說明，因為看到香港反送中運動發生鎮壓與暴力事件後，知道香港那邊（抗議民眾）物資其實是短缺的，然後就是希望透過在高雄蒐集到的一些二手安全帽送回香港，支援香港前線的朋友，希望他們能有更好保障。

林同學說，看到很多白衣人士跟警察用警棍，都把棍子打到他們（民眾）頭上，所以覺得安全帽是蠻重要的。

林同學指出，這活動在上週六傍晚進行，大概從下午5點開始，到6點左右已經募集超過目標500頂，晚間7點半活動結束，粗估150分鐘內募集超過1000頂，比目標多1倍，其中還有不少是全新安全帽。

林同學表示，對高雄人的熱情其實滿感動的，因為一開始沒有預期到會這麼多人這麼踴躍捐安全帽，但當天下午4點半攤位剛擺起來，就已有人在場等著捐帽，傍晚6點就已經達成目標，謝謝高雄人，這麼慷慨、熱心幫助香港。

林同學透露，現在有正在找可行方法，把安全帽運回香港，但因為要保護同學，細節方面就不方便公開，另外還勸募到超過十萬台幣，也將妥善用於支援反送中。

除了謝謝高雄人，港生也很感謝台灣激進黨、時代力量等政黨協助宣傳，下一步會看香港後續，再評估其他行動。

林同學說，希望全台灣民眾能感受到今日香港、也許部分台灣人會罵說，為什麼台灣會跟香港一樣？但只是希望台灣民眾下一屆選總統，不要相信一國兩制，也不要相信親中政客或候選人。

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