反送中》至今表態最高層級 中共對美、台、港事務「操盤手」說話了

2019-08-02 00:48

〔即時新聞／綜合報導〕被稱為負責操盤對美、台、港事務的中共中央政治局委員楊潔篪，今日對香港修訂《逃犯條例》所引發的衝突首度發表看法。楊潔篪要求，美國等一些西方國家政府承諾不插手香港事務，並且立即停止干預香港事務。

楊潔篪︰不容外來干涉

根據「新華社」今日晚間發布的訪談，楊潔篪表示，中央政府將對港「繼續堅定不移貫徹『一國兩制』方針。」楊潔篪指出，6月以來，「一些激進示威者蓄意挑起、製造暴力事件」，並指「中央政府堅定支持香港特區政府依法處置。」

楊潔篪表示，「美國等一些西方國家政府在香港的修例風波中顛倒黑白、混淆是非，不斷就香港局勢煽風點火、妄加評論，還安排高級官員會見反中亂港頭面人物，為香港激進暴力分子的違法行為撐腰打氣，竭力破壞香港的繁榮穩定和安全。」

楊潔篪強調，香港事務純屬中國內政，任何外國政府都無權干預。楊潔篪要求，「美國等一些西方國家政府遵守國際法和國際關係基本準則，恪守自身作出的不插手香港事務的承諾，立即停止以任何形式干預香港事務。」

自從香港6月為修《逃犯條例》引發種種社會爭議以來，直至目前為止，楊潔篪為中國當局公開發表意見的最高層級的中央官員。由於楊潔篪身兼中共中央外事工作委員會秘書長兼辦公室主任、中央對台工作領導小組秘書長以及中央港澳工作協調小組副組長，因此被熟知中共政局人士稱為對美、台、港事務的操盤手。

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