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避免流動過於頻繁！日本開發AI工具 預測員工離職風險

日本研究人員利用AI預測員工離職風險。圖為今年3月19日東京品川站外的上班人潮。（美聯社）

日本研究人員利用AI預測員工離職風險。圖為今年3月19日東京品川站外的上班人潮。（美聯社）

2024/04/19 18:46

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本研究人員開發的AI（人工智慧）工具，能幫企業老闆預測新進員工入職後能撐多久，從而提供協助，避免員工流動過於頻繁。

該AI工具由東京都市大學教授白鳥成彥與1家新創公司共同研發，藉由分析從出勤記錄到年齡與性別等的個資數據，讓企業經理人能提供協助以避免員工離職。

該工具先為企業分析已離職，或請假的員工數據以建立模式，然後再輸入新進員工的數據進行比對分析，從而預測新進員工的離職風險，並以百分比來呈現。

白鳥說，他們目前正在幾家公司測試該AI工具，並為每家公司建立員工流動模式；企業主管可根據AI工具的分析結果，告訴離職風險較高的員工，他們被AI判定可能有任職困難，而公司方面已準備好協助伸援。

研究人員是透過AI預測可能中輟的大學生特質，之後開發出預測員工離職的AI工具，如今還計畫將該工具升級，使之能透過分析面試資訊與新進員工特徵與個人經歷，來判定該員工適合的職務。

日本企業傳統上每年在同一時間招募大學畢業生，官方數據顯示，約1/10職場新鮮人會在入職後1年內離職，約三成會在3年內離職。

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