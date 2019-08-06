港澳辦撐腰? 林鄭再撂話不辭職

2019-08-06

林鄭批三罷形同玉石俱焚

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港特首林鄭月娥在媒體面前神隱兩週後，五日召開記者會說明港府立場，強調「逃犯條例已死」，痛批部分極端份子將中國國旗擲入海裡、揚言搞革命等行為嚴重挑戰「一國兩制」，並形容這種玉石俱焚做法，只會「將香港推上不歸路」。林鄭堅拒辭職下台，指稱這不是她個人榮辱問題，她有責任與政府主要官員繼續「謹守崗位」。

林鄭表示，港府一直密切注意五日「三罷（罷工、罷市、罷課）」行動，批評示威者癱瘓交通的不合作運動，「等同打爛別人飯碗」，指出無論示威者有什麼政治訴求，都不應該阻礙其他想上班的市民。她也證實，由於「反送中」抗爭事態升級，警方五日起每天都會舉行記者會，政府部門也會視需要舉行跨部門新聞發佈會。

港澳辦記者會 台媒被拒門外

林鄭說，網路上有很多不實傳聞，港府光是在三日就發出三份新聞公報澄清謠言，包括實施宵禁、出動人民解放軍、新身分證可隔空讀取晶片資料等。她指控不肖勢力不斷透過網路謠言動搖民心，分化社會、警方以及警方與政府的關係，最終目的是希望摧毀香港。她明白民眾對港府有所不滿，但港人應該想一想，是否要押上七百萬人的民生為代價。

在此同時，香港《南華早報》五日報導，在林鄭說明港府立場後，中國國務院港澳事務辦公室（港澳辦）六日也將在北京召開記者會「宣布新消息」；預料港澳辦將就當前香港情勢做出最新表態。中央社報導，這場記者會僅邀請少數港媒，其餘境外媒體均為外媒，台媒全被拒於門外。

中聯辦急邀港區人大、政協座談

消息人士告訴香港媒體，北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）四日急邀香港全國人民代表大會代表、政治協商會議委員出席七日的「深圳座談」；中聯辦此前已至少兩次（五月十七日、六月十六日）約見香港人大代表與政協委員，但都在香港境內，此次移師深圳，可見與會者的層級更高、更能代表北京政府。據傳北京已秘密派遣中共政法委員會書記郭聲琨南下深圳坐鎮，強化港警的拘捕行動。

分析指出，港警對「反送中」運動的鎮壓，已歸中聯辦警務聯絡部直接領導，而警務聯絡部部長李江舟，曾任中國公安部國保局長和公安部港澳台辦主任，並在前任公安部長郭聲琨手下任職四年。北京或將在「深圳座談」中，就香港情勢下達北京意志、統一思想，也可能明確表態支持林鄭，避免「建制派」陣營內部的雜音影響港府施政。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法