緬甸軍方因這1事對中國救援隊鳴槍開火 中方回應了！

緬甸軍政府2日證實，軍方人員曾對中國紅十字會的車隊鳴槍。（圖翻攝自中國紅十字會微博）

2025/04/02 22:53

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸中部3月28日發生8.2強震，隨著搜救工作推進，死傷人數持續增加，該國軍政府週三（2日）通報，罹難者人數增至2886人，另有逾4600人受傷、逾370人失蹤。另外，昨天（1日）傳出中國的救援隊遭緬甸軍方人員鳴槍開火，軍政府今天證實消息，中國外交部也針對這起事件做出回應。

綜合外媒報導，緬甸軍政府發言人佐敏吞（Zaw Min Tun）今天證實，軍方人員昨天在撣邦（Shan）皎梅縣（Kyaukme）瑙丘鎮（Nawnghkio），向一支運送緊急救援物資的中國車隊鳴槍開火，原因是該車隊在沒有預先通知當局和大使館的情況下，開進了（與反軍政府勢力）衝突相關區域，維安部隊見中方車隊未依指示停下，於是對空開了3槍警告。

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據了解，該支車隊為中國紅十字會組成，佐敏吞表示沒有任何人受傷，物資也沒有受損。中國紅十字會今天則在微博發文表示，已順利將應急供水系統、流動廁所、防疫殺菌車等設備和物資運抵災區。

而中國外交部今天舉行例行記者會時被問及此事，發言人郭嘉昆表示，「中緬兩國是『胞波（意思是親戚，缅甸人民和中國人民之間的暱稱）』友鄰。緬甸發生地震後，中國迅速啟動緊急機制，全力進行救援。中國紅十字會向緬方提供的救災物資援助已運抵緬甸，正運往曼德勒災區途中，目前救援人員和物資都很安全。」

「大災面前，人命關天，當務之急是全力抗震救災，中方衷心希望緬甸各族各派同心同德、共克時艱，強烈敦促緬甸各方確保中方在內各國救援人員和物資安全，確保救援運輸通道暢通。中方願根據緬方需要，盡己所能向緬甸災區提供救援和支援。」

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