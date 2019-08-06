郭聲琨傳坐鎮深圳 7日擬會見港區人大政協成員

2019-08-06 19:29

〔中央社〕香港反送中風潮持續擴大，傳出中共中央政法委書記郭聲琨已就近坐鎮深圳。加上香港中聯辦急邀港區人大、政協成員7日赴深圳座談，郭聲琨屆時是否以中央大員身分傳達北京訓令，引發聯想。

中共中央政法委員會，是代表中共掌控全中國各級國安、公安、檢察院、法院等「政法部門」的黨內機構，功能為「根據黨中央路線、方針、政策和部署，統一政法各部門的思想和行動」，並「組織協調指導維護社會穩定的工作」。

香港蘋果日報報導，郭聲琨2日即抵達深圳坐鎮，意在「聲援和支持警方採取強硬手段」。鑑於政法委的上述功能，加上郭聲琨具有中共政治局委員身分，使他以「中央大員」身分就近掌控香港局勢，並督導政法部門對港工作的說法，不脛而走。

郭聲琨坐鎮深圳的消息傳出不久，港媒便直指香港中聯辦4日急邀港區全國人大代表、政協委員7日赴深圳座談的消息，頗令外界側目。理由是，過去中聯辦都是在自家辦公室召見這些港區代表及委員座談，這次卻改在中國境內的深圳召見，並不尋常。

此外，這一消息還提到，7日在深圳的這場座談，中國國務院港澳辦主任張曉明也將參加，也是不尋常的舉動。以往，港澳辦主任多半是在北京會見港區全國人大代表及政協委員。

香港5日的「三罷」及多起抗爭，成為「反送中」風潮爆發以來衝擊最大的一次抗爭。而消息人士透露，直到今天為止，郭聲琨仍然在深圳停留。

因此，這使得郭聲琨7日以北京委派的「中央大員」身分，向與會港區全國人大代表、政協委員傳達中央訓令的可能性上升。

前述報導指出，7日這場座談會，可能就香港最新局勢「傳遞北京訊息、統一思想」。其中有可能就設置「獨立調查委員會」的問題，傳達北京的最終態度。同時，也將更明確地表態支持香港特首林鄭月娥。

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