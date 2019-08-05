美籲停售香港鎮暴裝備 中國瞎護航：警方文明執法！

2019-08-05 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國國會議員呼籲川普政府暫停向香港出售鎮暴裝備，公開反對「暴動」定調。中國外交部今（5）日回應，香港警察「專業堅守、忍辱負重和文明執法」，美方忽視自家警察「濫用權力、暴力執法」，相關言論根本「黑白顛倒」。

香港反送中運動持續延燒，民間不斷要求港府回應五大訴求，包含徹底撤回《逃犯條例》修例、撤回612暴動定性、不追究抗爭者、獨立徹查警方濫權及元朗事件、全面落實雙真普選，直至今日，特首林鄭月娥以訴求變質為由，不作任何回應。

美國會人權委員會主席史密斯（Christopher Smith）與麥高文（James McGovern）致函給國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）及商務部長羅斯（Wilbur Ross），希望美國暫停出售鎮暴裝備給香港警察部隊，並要求內閣部長反對中國及香港把抗議活動定調為「暴動」的說法。

中國外交部發言人華春瑩今天在例行記者會上，完全避開港警執法不當爭議，集中火力抨擊示威者的「暴力行徑」，認為他們越過文明社會的底線，越過和平示威、自由表達意見的邊界，踐踏香港法治，威脅市民生命財產安全，「嚴重觸碰『一國兩制』原則底線」。

華春瑩狠嗆道，美方不談自家警察濫用權力、暴力執法問題，「卻對香港警察的專業堅守、忍辱負重和文明執法橫加指責，甚至污衊攻擊」。她反問：「難道暴力橫行、法治淪喪就是美方期待的『人權自由』？」

華春瑩代表中方再次敦促美方，停止縱容暴力違法分子，停止破壞特區政府依法施政，停止干預香港事務，「任何人都不要低估中方貫徹『一國兩制』、維護香港繁榮穩定的堅定決心。」

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