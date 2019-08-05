林鄭批港人暴力 民主派議員回嗆：顛倒黑白

2019-08-05 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中行動持續延燒，港人今日發起「大三罷」（罷工、罷課、罷市）運動，特首林鄭月娥則痛批示威者「暴力」、「玉石俱焚」。民主派議員毛孟靜回批，林鄭「死不悔改」、「黑白顛倒」，以訴求變質為由拒絕回應民眾訴求。

林鄭月娥今天上午開記者會宣稱，示威者行徑正把香港推上不歸路，少數極端暴力份子更讓政治訴求變質，包括汙損中國國徽，拆下中國國旗拋入海，還揚言搞革命、光復香港，已危害一國兩制、中國國家主權，將摧毀香港的穩定繁榮，呼籲大家不要參與罷工。

綜合外媒報導，民主派立法會議員毛孟靜直指港府利用「鳥籠政治」方式，認為市民只要能上班、有飯吃就不用擔心，如果有人出面破壞就是壞人，但有關說法與年輕人追求民主、自由、人權等價值脫鉤。現在林鄭企圖「聲東擊西」，指市民訴求變質、別有用心，於是不作任何回應。

毛孟靜說，林鄭「像一台破爛的錄音機」，前後不停重覆幾句話，但基本上就是在告訴全香港人：「我沒有做錯」。毛認為，這證明林鄭「死不悔改」，從6月事件爆發到現在，她也始終抱持同樣態度。

毛孟靜表示，林鄭在記者會上說的話，根本黑白顛倒、因果倒轉。林鄭譴責示威者「暴力」，但「正是林鄭這個政府一直在縱容警察的暴力」。而玉石俱焚、害香港走向不歸路等語，也正是林鄭要負責的事，「我們就（把這些話）回贈給她」。

香港反送中示威者的五大訴求，包含徹底撤回《逃犯條例》修例、撤回612暴動定性、不追究抗爭者、獨立徹查警方濫權及元朗事件、全面落實雙真普選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法