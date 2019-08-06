解放軍一旦踏上香港街頭 外媒曝3階段災難性後果

2019-08-06 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中行動規模持續擴大，示威者昨發起罷工、罷課、罷市「三罷」活動，警方則在全港各地使用催淚彈、橡膠子彈武力清場。外媒指出，目前雖無跡象顯示北京當局正計畫部署軍隊鎮壓香港，但這種潛在危機引發的恐慌心理已在香港市民間蔓延，最終恐導致「災難性後果」。

根據《CNN》報導，從數據上來看，中國雖為世界上第二大經濟體，但目前卻在與美國的貿易大戰中疲於奔命，而身為前英國殖民地的香港因其特殊地位，一直有著世界最重要金融中心之一的良好聲譽，在過去數十年內讓中國經濟受益匪淺。然而，隸屬中國軍方的解放軍駐港部隊一旦踏上香港街頭，恐導致包括香港在內的中國經濟出現重大災難。

《CNN》引述多名專家分析指出，若北京當局派遣駐港部隊實施鎮壓，香港股市會應聲而倒，其次房地產市場崩盤，接著再出現大規模逃亡潮。在此之際，香港長久以來「安全與穩定」的商業地位將徹底崩盤，大量跨國公司將撤離，即便不會完全放棄在香港的業務，但出走新加坡將可能成為主要趨勢。

香港金融局此前公布2016年度數據，中國有高達61％的外國直接投資來自香港，有鑑於中國經濟在過去數十年間一直得利於香港的特殊地位，後者一旦崩盤，中國勢必受到嚴重波及，進而產生災難性、難以回復的重大傷害。

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