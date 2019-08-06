太熱！瑞典正妹穿熱褲加背心搭公車 司機竟以暴露拒載

2019-08-06 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕熱浪侵襲歐洲，連北歐國家都出現罕見高溫，瑞典一名女子因為天氣太熱換上清涼裝扮外出，不料在搭公車時被司機以「穿著暴露」為由拒絕她上車，讓女子十分生氣，此事件經網路社群分享後引起社會關注，涉事公車司機已被停職，公司出面澄清女子穿著沒有問題，還給女子一個公道。

綜合外媒報導，瑞典馬爾默（Malmo）7月底受到熱浪侵襲，氣溫達27度，在當地罕見，一名19歲的女子亨斯臣（Amanda Hansson）便穿起熱褲加小背心出門，但她打算乘坐公車時，卻被司機阻攔，以「你的衣服太暴露了」為理由，拒絕她上車。亨斯臣批評司機，在如此高溫之下，她的衣著沒有不適當，事後在臉書提及此事表示「我想問這是什麼樣的性別歧視？我這輩子沒被這樣羞辱過！」

瑞典女權團體質疑，「為何公車司機有權決定女性的衣服是否合適」，他們亦稱讚亨斯臣的表現，認為所有女性遇上同樣情況都可以挺身抗議，因為「這是我的身體」。

據報導指出，受聘於Skånetrafiken的司機已被停職調查，公司總經理Linus Erixon在Twitter回應，「有些問題發生了」，並澄清穿上熱褲及小背心搭車沒有問題，而公司內部亦沒有規範女性乘客服裝的政策。

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