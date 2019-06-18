霸凌受害者再釋新影片 世新屁孩竟飆罵「垃圾、怪胎」

2019-06-18 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕世新大學一名男學生昨（17）日PO出影片，指控另名男大生深夜未經同意便闖入宿舍，對他冷嘲熱諷「像娘娘腔一樣活著」，言行過份，態度囂張；這名霸凌者一夜之間遭網友憤怒肉搜，事後發聲明道歉，但受害者今（18）日再發出第二段影片，霸凌者竟朝受害者飆罵「垃圾」等侮辱字眼，令人髮指。

受害者無奈表示，霸凌者的攻擊不該被一句情緒失控掩蓋，也聲明若霸凌者扭曲事實，將不會原諒，因此釋出第二段影片，讓所有人能看見霸凌者的惡劣行徑。

影片中可以聽見霸凌者嘲諷說「你室友也覺得你怪胎，大部分的人也覺得你很奇怪」，甚至嗆受害者「我預測你的未來，你以後法律系讀了考好學校，啊世新法律，垃圾」、「你跟同事相處、老闆相處，他們都覺得你怪怪的，造型前衛很好，但一無所成，就是怪啦！想吸引人家注意啦！」

最後霸凌者還不停侮辱受害者：「你搞怪要搞出個名堂，你要有實力啊，你沒實力啊，你做人也不會啊，好與壞你分不清啊，人家逗著你玩跟故意想弄你，你分不清啊！」可以看到霸凌者後方同夥的學生還不停憋笑，兩人言行舉止讓網友砲轟「讀書讀到腦子進水了嗎」？

受害者反問霸凌者：「若沒有霸凌意圖與事實，為何不在生輔組解釋，要跑來對我施壓與攻擊？」也提到霸凌者沒有向員警還原他肢體恐嚇受害者的事實，根本無法接受誠意，他也好心提醒網友，不要公布霸凌者的公開資訊，不然恐怕會惹上法律麻煩。

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