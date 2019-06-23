同婚通過仍見霸凌 民團高呼性平教育別落後

2019-06-23 11:46

〔記者吳柏軒／台北報導〕今天是性別平等教育法公布實施滿15週年，台灣性別平等教育協會與各方公民團體、教育團體、家長團體等齊聚，疾呼社會仍見對性別歧視與霸凌，抹黑、謠言不斷，高呼「同性婚姻已通過、性平教育別落號！」

性平教育協會理事長洪菊吟指出，今623是性平法施行15週年的日子，也是《司法院釋字第七四八號解釋施行法》公布滿1個月的時刻，但在2018年底通過的反性平教育公投，卻是性平教育重大挫敗，呼籲政府應將性平教育恢復課綱重大議題地位，跟上釋字748號發展多元家庭教材，杜絕性別歧視的造謠抹黑。

立法委員尤美女說，今年非常重要，包含性平法15週年、12年國教課綱上路，大法官釋字通過同婚合法，而15年前葉永鋕被霸凌事件，促使婦女團體推動性平法，多年兢兢業業，仍抵不過去年公投挫敗，讓教育工作者、不同特質的孩子遭受巨大壓力，至今仍有瞞天蓋地的抹黑與斷章取義，可見性平教育非常重要。

教育部課審會學生代表廖浩翔說，社會對性平教育非常不友善，但日前發動相關支持性平教育的連署，不到2天便獲7千多人支持連署，要求同志教育必須留在課程中，呼籲教育部更積極，包含讓家長放心，同志教育非妖魔鬼怪，而是防治霸凌。

全國中學學生權益研究會發言人夏唯塵說，近期校園仍各自發生性平事件，證明性平教育落實仍有很大不足，更發現部分學校因傳統宗教勢力介入，發放不當文宣，呼籲教育主管機關正視，杜絕校園平權退步。

全國教師工會總聯合會副秘書長李雅菁說，去年底反性平公投通過，讓老師困擾「同志」如何教導，更面臨學生求助不知所措，強調教師應好好對待學生，輿論更該友善對待教師，尊重教師在教育基本法保障的教學自主權，並請眾人莫忘記，當年性平法通過，是為了保障不同性別傾向的孩子，杜絕不當待遇與歧視。

人本教育基金會理事長馮喬蘭說，另在特教環境中，性平教育付之闕如，因特教師忽略特教孩子能力與需求，長期漠視下致體制歧視，應從特教師著手，不論是性、情感等，都是人的本性，不應當成障礙而阻絕。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清說，家長團體因為部分反同團體的聲音而遭抹黑，自己2010年就關注性平教育議題，細看過教科書，發現部分反同聲音是炒作、片段，但家長本身多元，會感到焦慮，需要國家機器更積極重視性平教育，好好化解家長擔憂。

教育部學特司科長謝昌運說，為了促進性別實質平等，消除性別歧視，才特定制定性平法，法條中包含第12條規定學校應提供性平教育，尊重不同性別認同，第14條則要求學校應積極協助不同別認同的學生改善處境等，以教育方式教導學生尊重多元性別差異，未來將持續監督學校落實、協助地方政府發展。

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