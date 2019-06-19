如惡意扭曲性別平等教育 教長：持續依法舉發

2019-06-19 18:30

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長潘文忠今天在部務會議上表示，如果仍有人或團體惡意扭曲性別平等教育內容，站在教育部立場，將會持續依社會秩序維護法，向警政機關舉發。

教育部長潘文忠6月14日向警政署舉報，指安定力量主席孫繼正散布關於性別平等教育的不實謠言，孫繼正赴教育部抗議抨擊潘文忠妨礙他參選且下辯論戰帖。台灣性別平等教育協會昨在臉書公開發文，支持教育部舉報造成社會不安的不實謠言，維護教育工作者的努力與尊嚴，以及捍衛性別平等教育的決心，強調「我們都是潘文忠，大家一起接戰帖。」

潘文忠今天在部務會議一開始就說明，性別平等教育法實施之前，就已有校園性別歧視或霸凌等事情發生，專法上路之後，性平教育是希望教導學生有理解，才有包容和尊重，這個過程有非常多第一線老師在教室中引導更多學生，因為了解而能尊重和有好的互動。

潘文忠表示，在過往一年多來，因有部分團體或人士，對性平教材或老師教學有很多意見，各界也關注性平教科書內容，教育部經專業討論後不斷精進，國家教育研究院小組亦有深入討論，但有人在公開場合或利用新媒體，把不是教科書的內容扭曲或惡意架接，把坊間內容引成是現在教科書內容，空泛誣指為性平教育內容，6月8日孫繼正即為一例，還具體指是那個年級教了什麼，這有陳述當事人的錄影和臉書發表內容為證。

潘文忠強調，這些或因個人不了解，或是惡意扭曲的描述，已造成社會和家長不信任教育，也讓戰戰兢兢的老師們被誤解，教育部必須以教育機關的立場，對以惡意不實傳聞傷害教育人員一事，向警政署依社會秩序維護法舉發，這是教育部作為教育主管機關的基本態度和堅定立場，希望能藉此讓教育回到專業，學生們因性平教育而能有理解、包容和尊重，才能夠打造出友善校園，教育部會持續依法舉發。

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