男同志梓官婚禮席開17桌 雙方母親：好像多了一個兒子

2019-06-16 16:32

〔記者蘇福男／高雄報導〕我國同婚專法5月24日上路，高雄首場男同志婚禮今天中午在民風保守的梓官農村熱鬧登場，新人陳宗廷和李耿弘分別由母親牽手陪走彩虹地毯，邁向人生的另一階段，雙方母親都說「好像多了一個兒子」！

這場同志婚禮今天中午12點在梓官區梓信社區活動中心熱鬧登場，席開17桌，新人雙方親朋好友共聚一堂，給予新人祝福，長期支持婚姻平權的市議員高閔琳，也應邀到場觀禮獻上祝福。

37歲宗廷和30歲耿宏8年前各自結束一段感情，透過「拓網」交友網站結識，因兩人都喜歡運動一拍即合，交往一個禮拜，陳宗廷就將男友李耿宏帶回來；陳宗廷的母親歐金珠說，她有3個兒子，二兒子宗廷喜歡與同性朋友交往，「遇到了就接受」！

她說，只要孩子高興、孩子愛就好，現在這時代就不要再計較舊的習俗，她曾陪同上台北爭取同婚專法，一路走來百感交集，今天看到兩人的結果，深感「給孩子幸福是大人的快樂」。

李耿宏的母親表示，兒子是長孫、長子，一開始她也很猶豫，但經過觀望發現陳宗廷比自己兒子更體貼，比許多女生更細膩，她的許多生活瑣事都靠陳宗廷搞定，因此認定兩人是很棒的組合，兩人結婚「好像多了一個兒子！」

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