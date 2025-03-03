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    今日依舊溫暖偏熱 午後各地開始轉濕冷

    今日白天依舊溫暖炎熱，中南部高溫上看33度，下半天起鋒面逐漸影響，各地轉濕冷。（資料照）

    今日白天依舊溫暖炎熱，中南部高溫上看33度，下半天起鋒面逐漸影響，各地轉濕冷。（資料照）

    2025/03/03 06:49

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日白天依舊溫暖炎熱，中南部高溫上看33度，下半天起鋒面逐漸影響，各地開始轉為濕冷天氣，降雨明顯。

    今日天氣部分，各地大多為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，隨著鋒面接近，中部以北及宜蘭地區轉為零星短暫陣雨。下半天起鋒面逐漸影響，各地降雨轉趨明顯並有短暫雷陣雨，尤其在西半部及宜花地區，有可能發生局部大雨，民眾需留意可能伴隨短時強降雨及強陣風等較劇烈的天氣現象，外出活動攜帶雨具備用。

    氣溫方面，今日白天仍溫暖偏熱，北部及東半部高溫約28到30度，中南部約32至33度，近山區氣溫會再略高一些。入夜後冷空氣南下，各地逐漸轉濕冷，低溫約17至21度；澎湖20至26度、金門17至23度，馬祖12至18度。

    空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級，中部以北零星地區短時間可能達橘色提醒等級。

    週二（4日）至週三（5日）清晨，鋒面及東北季風持續影響，各地清晨轉冷，北部及東北部14至24度，中部16至26度，南部17至29度，花東18至24度。全台均有機會出現陣雨或雷雨，西半部、宜花地區及基隆北海岸雨勢最明顯且廣泛。

    週三（5日）白天至週五（7日）維持濕冷天氣，北部及東北部13至20度，中部14至24度，南部15至27度，花東16至24度。各地降雨機率仍高，中部以北、宜花地區降雨範圍較廣泛。

    溫度:

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    20 ~ 30 21 ~ 30 23 ~ 30 22 ~ 28

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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