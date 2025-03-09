蔣介石獨裁統治對台影響 王美琇：徒子徒孫在國會踐踏民主

《去世50、除垢未盡－總體檢蔣介石獨裁統治對台灣的影響》研討會，並由辜寬敏基金會董事長王美琇主持開場致詞。（記者田裕華攝）

2025/03/09 11:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨總裁蔣介石逝世將屆滿50年，辜寬敏基金會今日舉辦「去世50、除垢未盡－總體檢蔣介石獨裁統治對台灣的影響」研討會，探討台灣人權發展史上的絆腳石。辜寬敏基金會董事長王美琇表示，國民黨造成一連串的國會亂象，這些蔣介石的徒子徒孫，在立法院用民主踐踏台灣民主。

王美琇指出，今年是終戰80週年，也是蔣介石過世50年，今天不是要紀念蔣介石，而是要來算總帳。檢視蔣介石統治台灣的這段歷史。許多前輩被蔣介石政權奪去生命、人生及尊嚴，應該要給後代子孫有一個清楚認知。

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王美琇談及，蔣介石政權對台灣傷害極大，50歲以上的台灣民眾以前講電話時，常避免在電話中講重要的事，因為會有人竊聽。大家成長過程，父母告誡絕不要碰政治，小孩子「有耳無嘴」，這些都是台灣民眾成長的記憶。

王美琇也質疑，怎麼能一邊歌頌民主自由，一邊在市中心用大型紀念堂歌頌紀念獨裁者，這個獨裁者殺害那麼多台灣人，到底要傳達什麼價值給後代？還有1000多座蔣介石銅像在全國各地，每個鄉鎮重要道路仍稱為中正路，試想「如果德國到處都是『希特勒路』，德國人受得了嗎？絕對不可能」，台灣人卻繼續忍受。

王美琇批評，各種價值錯亂來自於過去歷史沒有好好處理，歷史記憶傳承不夠徹底。國民黨在戒嚴時代黨國一體，但兩手輕輕一拍，以前的事跟他們沒有關係，搖身一變成民主政黨，現在更造成一連串的國會亂象，在國會這些蔣介石的徒子徒孫，不僅膽大妄為，甚至用民主踐踏台灣民主，民間才會有現在的大罷免行動。

輔仁大學法律系教授吳豪人表示，王美琇董事長剛談及蔣介石的徒子徒孫，這些人現在要跟蔣介石最大的敵人聯手。蔣介石徒子徒孫不僅想當蔣介石，甚至想要當毛澤東，這不只是天性邪惡，有些是出於無知，這種做法無非是要滿足私益，這種前提是要先做奴才，再做奴才的奴才，完全不是自由人。

吳豪人批評，1945年國民黨來台後，要台灣人說中國話、讀中國書，將台灣帶回1895年。台灣好不容易民主化，蔣介石徒子徒孫又要把台灣帶回1895年，這次回去就真的沒退路了。台灣人不是猶太人，沒有辦法再一次折騰，昨天一堆台灣藝人「舔共」，這些人自認為是自由人，需要的時候就舔共，這種想法是最可怕的。

他也說，蔣介石對台灣的破壞是把台灣與世界人權切斷，讓台灣隔絕於世界之外，退出聯合國後這個情況更加嚴重，台灣到很後期才與國際人權重新接軌，台灣應該要用普世人權來證明存在。

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