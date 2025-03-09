推「反廢死」迎戰「罷藍委」朱立倫：絕大多數民眾反對大罷免

朱立倫今天參加「民主向前 跨越百年」紀念國父孫中山先生逝世100周年健行植樹，會前與民眾握手。（記者陳奕劭攝）

2025/03/09 11:52

〔記者陳奕劭／新北報導〕全台掀起大罷免風潮，面對國民黨有32名立委面臨罷免，國民黨中央將以「反廢死」公投迎戰。對此，國民黨主席朱立倫強調，不同意罷免的比例高於同意罷免約20個百分點，絕大多數民眾都是反對大罷免。

朱立倫今天（9日）參加「民主向前 跨越百年」紀念國父孫中山先生逝世100周年健行植樹，會前接受媒體聯訪。

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媒體詢問國民黨發起反廢死公投的原因，朱立倫回應，反廢死是多數民眾共同的看法，但是民進黨與大法官的解釋，都造成民眾非常大的反感與疑慮，國民黨會堅持這個立場，希望透過這一次的公投至少把民意展現出來，相信無論題目設計與宣講過程，會讓外界清楚他們堅定的立場。

媒體詢問，怎麼看待大罷免風潮，朱立倫強調，根據最新的民調，不同意罷免的比例比同意罷免高了約20百分點，且一直都保持穩定的趨勢，絕大多數民眾都是反對大罷免。他指出，當然每一位委員個別情況不同，他們一定會針對不同的委員來加強。

對於民進黨政府近日將啟動全國宣講，朱立倫批評，府院黨應該聯手為大家來拚民生，為民眾做好所有的工作，而不是一天到晚搞政治鬥爭，如果有這麼多的時間，是不是該多跟在野黨溝通，讓所有的政策能夠推動得更順利，府院黨過程當中只想搞鬥爭，不想要好好協調、溝通，只會造成民眾更大的困擾。

朱立倫（中）參加「民主向前 跨越百年」紀念國父孫中山先生逝世100周年健行植樹，與新北市國民黨立委合影。（記者陳奕劭攝）

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