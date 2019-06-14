同志婚姻也可能有家暴 民團籲加強性平教育、求助管道

2019-06-14 17:26

〔記者楊綿傑／台北報導〕同性婚姻專法上月通過，我國成為亞洲第一個同婚合法國家，不過同志家庭也可能會有「家暴」問題，但根據民團提出中研院調查數據，推估出同志親密暴力中有超過9成當事人，都未向國家設置的服務網絡求助，因此呼籲政府除了加強性平教育外，也能增加對同志友善的管道。

本月是「家庭暴力防治月」，現代婦女基金會與台灣同志諮詢熱線協會以過去共同推動「同志親密暴力防治服務方案」，今舉辦「同志親密暴力防治10周年交流論壇」，討論「同志親密暴力案件求助正式單位者少」、「正式體系不夠了解同志親密暴力案件特殊性」、「受害者通常在暴力行為嚴重時才迫不得已求助正式體系」、「同志伴侶的暴力手段與異性戀相近」等特性。

論壇中提到，根據中央研究院調查，國內同志族群人口比例在4.4%以上，但根據其他調查報告，同志親密暴力總通報件數僅約0.39%。換言之，推算仍有超過9成的同志親密暴力當事人，未向國家設置的正式親密暴力服務網絡求助。論壇指出，正式管道可能忽略伴侶關係對同志案主的重要性，或是輕忽出櫃帶來負面影響的壓力，以致不見得能貼近同志案主需求。

論壇中也提到，根據現代與熱線過往調查及長年觀察，多數遭遇親密暴力的同志朋友，不求助正式體系的原因包含覺得求助也沒有用、擔心正式系統不友善、擔心同志身份曝光、不知道哪裡有正式系統可求助等等。但要如何防範，論壇分析，除威脅公開同志身份之外，皆與異性戀男對女、女對男施暴的手法接近，預防之道仍須從性別教育做起。

論壇最後並提出建議，其一為「友善求助管道」，建議各級政府家暴防治主管機關、民間協助家暴機構的網站上，加上友善同志的文字與意象。

其二為「貼近同志家暴服務需求」，家暴專業網絡的教育訓練，除了認識同志文化等基礎課程，應包含同志伴侶議題、同志家暴個案處遇演練等進階訓練，並定公布統計數據。

第三為「增加多元家庭形象廣告」，建議政府在規劃、製作預防親密暴力的廣告時，應放入同志伴侶的形象，讓潛在受助者看見政府所提供的親密暴力服務包含同志伴侶。

第四為「加強性別平等教育」，應積極推動性別平等教育中的同志教育，營造友善的校園與社會環境，而無論異性戀或同性戀的親密暴力手法都相近，顯示性別養成仍是關鍵因素，也應抿除性別刻板的養成結果，協助男性因應親密關係挫折，增加表達情感的能力。

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