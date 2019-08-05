反送中》女示威者遭制伏 內褲竟遭港警扯下

2019-08-05 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中持續延燒，已邁入第9週，昨日（4日）示威者在香港多處爆發抗爭，如同打「游擊戰」。據港媒報導，一名在天水圍的女子，在被警方制伏抬走的過程中，裙子內褲遭拉扯持續走光，甚至被警方用難聽的字眼辱罵，畫面曝光後引起外界撻伐，批評警方不尊重女性。

綜合港媒報導，香港昨日（4日）晚上約10時，反送中示威者在天水圍抗議，警方在凌晨增員準備強制驅離，隨後雙方爆發衝突。期間，數名警察被拍到將一名女子制伏在地，她不斷尖叫並大叫「記者」，警察合力將女子抬起走沒幾步又跌落在地，女子被警方拖行拉扯中裙子被拉起，甚至內褲已滑落到大腿，但未見警方幫忙遮掩保護，反而持續將走光狀態的女子抬入警署。

畫面、影片曝光後引起香港網友熱議，獲得大量關注，強烈質疑警方執法過程任由女子走光，是「羞辱女性」，批評警方態度粗魯。該名女子指稱，她被一堆男警按住，聽到他們不斷罵「臭雞」、「八婆」等字眼，但由於太混亂，根本看不到是否有女警察在旁，就被警察「拖行近一條馬路」，中間她一直大叫「我的裙子」卻沒有警察回應，直至過了馬路才看到有女警接應。

女子事後表示，因為連日參加抗議，已沒有長褲可穿，所以昨晚才會穿長裙，卻想不到會發生「走光事件」。她表示，手腳有擦損瘀傷，但身體沒有大礙，自己被捕時的場面「非常不堪入目」，但心理情緒也還算平靜。她呼籲大家不要衝動，珍惜生命，並向網友喊話「期待成功那天，戰友們脫下口罩相見。」

對此事件，公共關係科高級警司余鎧均在5日的記者會上僅回應，由於該女激烈掙扎、穿著裙子，「所以出現了你們在鏡頭看到的事情」。

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