反送中》台人關注不如國際社會 王丹：這是不對的

2019-08-05 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」事件持續延燒，成為國際注目焦點，對此，中國民運人士王丹昨日深夜在臉書PO文，直言「台灣社會對香港問題重視，不如海外華人，甚至國際社會，『這是不對的』」。

王丹在文中點出，香港抗爭至今2個月，已經進入最後的關鍵時期，「台灣的聲援和支持，是非常關鍵的」。他說，這次支援香港的集會，只有上百人參加，我還是有點感嘆的。

王丹認為，台灣民間對香港的支持聲量還不夠大，一定有很多客觀原因，是可以理解的；不過他也指出，毫無疑問的，「整個台灣社會，對香港問題的重視，確實不如海外華人，甚至國際社會」。

王丹坦言「這是不對的」，他說，今天在香港發生的事，以及未來的後果，絕不僅僅影響到香港，「台灣，必然是事件發展影響最大的地方」，這一仗，絕不僅僅是香港人的，這一仗，需要台灣海外華人和國際社會共同努力，才能阻止紅色力量的進一步入侵。

王丹提到，他能理解台灣人目前最關心的，是自己的選舉，但他認為，香港的事情，其實與選舉有著密切的聯繫，「期待保衛台灣的人，目光放遠一些，戰略高度更高一些，從支持香港入手，推動捍衛台灣的事業」。

文末，王丹強調，「如果10萬人上街聲援香港，對港人是多麼大的鼓舞，而港人撐住了，台灣就更好撐住，望三思」。

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