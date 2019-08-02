反送中》香港最新民調出爐！ 逾60％不滿警隊表現

2019-08-02 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕香港民意研究所公布最新的民意調查結果 ，發現有近7成受訪的港民反對修訂「逃犯條例」（「送中條例」），6成不滿6月至今一連串事件中，警隊的整體表現。

據《香港電台》報導，香港民意研究所7月24至26日期間，以電話隨機抽樣訪問1007名14歲以上的香港居民，其中有69％反對「逃犯條例」修訂，73％成認為應全面撤回「逃犯條例」修訂草案。

報告指出，市民認為特首林鄭月娥、警隊和中央政府是造成現在管治危機的主因，以1至10分評價，分數越高者，代表是越重要的因素，林鄭月娥平均得分為7.6、警隊和中央政府都為7.1，外部勢力則被認為是最不重要的因素，得分僅4.7；另外，港民認為欠缺普選和中央干預，是導致現下困局的主因。

針對港警隊整體表現，若以1至10分評比，分數越高者代表越滿意，警隊得分為3.3，逾6成受訪港民不滿警隊表現；至於對示威者表現克制或是過度使用武力，意見分歧，不過，較多受訪者認為，抗議民眾過度使用武力。

香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀表示，反送中運動的各大訴求都有一定民意支持，其中以設立獨立調查委員會和撤回條例修訂草案最多；相較其他年齡組別，受訪的年輕族群的不滿主要基於對政府、制度的不信任及對民主自由的追求，如果政府只針對經濟或房屋問題下手，無法對症下藥，解決當前困境。

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