民意出爐！蔡英文民望超越習近平 港人最喜歡台灣人

2019-07-30 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕「香港大學民意研究計劃」脫離香港大學社會科學學院，轉型為「香港民意研究所」後，今日公布第二次民意調查。在「香港市民對各地人民及政府的觀感」方面，調查結果顯示，台灣人在香港市民的好感度中排名最高，並且創下2007年有紀錄以來新高。而在「兩岸政治人物民望」方面，總統蔡英文民望顯著上升，超越中共總書記習近平。

根據「香港民研第二次發放民意調查 」報告，在「香港市民對各地人民及政府的觀感」調查項目中的「人民好感度與反感度相減」所得之「淨值」方面依序為：台灣75%、澳門60%、香港51%、中國負4%。調查排除「兩岸四地」後，對於其他國家的「人民好感度與反感度相減」所得之「淨值」方面依序為：日本73%、英國58%、德國53%、美國39%、法國36%。調查結果顯示，除了中國的「淨值」為負數外並且呈現負成長外，港人對其他國家及地區人民的「淨值」皆為正成長。

調查報告指出，香港市民對香港人的好感淨值，創下2008年5月以來新高，對香港、中國政府的好感淨值則創1997年4月有紀錄以來的新低。而對台灣人以及澳門人的好感淨值則創下2007年12月已有紀錄以來新高。

而在「香港市民對各地人民及政府的觀感」調查項目中的「政府好感度與反感度相減」所得之「淨值」方面依序為：台灣33%、澳門20%、香港負36%、中國負19%。調查排除「兩岸四地」後，對於其他國家的「人民好感度與反感度相減」所得之「淨值」方面依序為：德國46%、英國34%、法國23%、日本12%、美國負24%。調查結果顯示，除了中國、香港、美國的「淨值」為負數外，其他地方皆為正數。在趨勢上，中國、香港、法國為負成長外，港人對其他國家及地區人民的「淨值」皆為正成長。

在香港民眾對港、中、台政治人物的民望方面，總統蔡英文支持度獲得47.4分，較前次調查增加4.4分，成為「十大兩岸政治人物」榜中唯一支持度有增加者，其他人皆有所減少，其中又以習近平的支持度減少12.3分最多，並跌至2008年3月上榜以來新低。另外，國民黨總統參選人韓國瑜以支持度41.9分首次在該項調查項目中被提及，不過由於該調查項目進榜者，認知率皆有八成，所以韓國瑜並不在「十大兩岸政治人物」的榜內。

根據「立場新聞 」報導，時事評論員梁啟智分析指出，此次調查正值「反送中」運動期間，「而這段時間外地政府和民意代表都有表達對香港的支持。台灣方面十分明顯，總統蔡英文多次就香港的事態表達關注。美國方面，也有國會和政府的代表表達意見。日本方面，G20期間日本首相有向習近平表達關注香港情況，也有很多日本媒體持續報導香港情況。這些外地對香港的關注，會否反過來增加香港人對這些地方的好感，值得進一步調查。在G20之前，有一系列的海外串連的活動，這些全球團結的感覺也可能加強香港人對外地的好感。」

梁啟智分析港人對中、港、台政府及人民的好感度後表示，「對台灣，香港人對台灣政府和人民也是越來越有好感；對香港，是對香港人越來越有好感，對香港政府越來越反感；對大陸，就是對人民和政府都是越來越反感。我認為這三條線的方向，很反映香港人如何理解香港當前的狀況：我們祝福台灣的未來，擔心香港的現況，不想有一日變成中國大陸。」

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