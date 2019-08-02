反送中》香港週日2場遊行 港島西遭反對、將軍澳獲批准

2019-08-02 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾週日（4日）一連發起2場遊行，分別位於香港西環（港島西）地區與將軍澳地區。其中港島西遊行遭警方反對，僅獲准於起點集會，而將軍澳遊行則獲批准。

綜合香港媒體報導，4日港島西遊行原訂由科士街臨時遊樂場遊行至中山紀念公園，警方以路幅狹窄，若發生衝突難以執法為由反對遊行，僅批准於科士街臨時遊樂場集會。

而將軍澳遊行則是下午1時30分於寶翠公園集合，預計下午2時30分出發，沿寶林北路、寶寧路遊行至單車館公園，已獲得警方批准。

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