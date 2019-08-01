反送中》市民重回沙田：我為你擋子彈 你願意罷工嗎？

2019-08-01 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕有香港網友今晚在沙田商場「新城市廣場」舉行「接放工打氣行動」，上百名參與者拿著各式的標語呼籲市民加入5日的罷工行動。

綜合香港媒體報導，此次活動發起人「阿妹」與「阿庭」表示，他們自動發起此次行動，希望市民不要忘記上月14日沙田遊行後，警方衝入新城市廣場逮捕示威者的事件。發起人認為，相對來說，罷工是可以做到、較被動的社會運動，希望能有更多人響應。

多名市民到場張貼宣傳三罷的海報，並且排出「沙田人」等字樣。商場的2樓更掛上2幅巨型標語，上頭寫著「痛心疾首」和「撤回惡法」。有示威者舉著「我可以為你上前線擋子彈，你願意罷工表達訴求嗎？」的板子。也有人掛上「他們還青春，還他們青春」的布條。

根據《明報》報導，市民一度在商場內遊行，並高呼「香港人罷工」的口號，有正在用餐的市民向遊行隊伍舉起拇指，並拍手表示支持。

從事金融業的王先生帶著一家三口路過商場時說，他相信年輕人是為香港前途走上街頭卻政權控以暴動罪，王先生認為「只有暴政」才會如此。這場政治風波是源於本港沒有公平的選舉制度，王先生認為，「不可以怪年輕人出來爭取，要爭取應有的事（民主）是很悲哀的」。

王先生說，日前員警在鬧市舉起雷明登長槍、元朗白衣人無差別攻擊市民、員警在上環推外籍女子倒地等事件，除了讓他對香港治安及制度感到擔憂，並使他萌生「未來不排除讓子女移民」的念頭。而王先生的女兒在便條紙上寫出了多個「I love HK」的字樣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法