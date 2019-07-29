反送中》「和理非」來了！ 網路號召8/5「全港大三罷 」

2019-07-29 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕近來香港反送中運動屢屢發起大規模遊行，不過始終未見到港府具體回應，且接連發生多次警察濫用武力，21日爆發元朗黑社會無差別攻擊市民事件，並導致多名「勇武派」示威者被捕。為此，有網友號召下星期一（8月5日）發動「全港大三罷．遍地開花七區集會」行動，呼籲罷工、罷課、罷市。

根據網友「光復hk時代革命」昨（28）日香港「連登討論區 」的發文，該網友表示，「一場又一場的聯署、遊行、集會，非但沒令政府正視當前社會問題，7月21日發生的恐襲事件更顯示政府無力保護香港市民。此外，香港警察並無保護市民，每次和平示威後都對手無寸鐵的示威者施以不合理的武力，在7月21號發生的恐襲中更沒有阻止元朗發生鄉黑暴力，行為令人非常失望。」

該網友說：「五大訴求未被回應，但幾十名年輕人及其他示威人士就已經犧牲了他們的大好前途；他們被拘捕被起訴，為的就是我們愛的香港。」該網友表示，「此刻，正正就是和理非回報他們的大好機會：全港各行各業同心協力，齊齊罷工。」

該網友號召，除了「提供緊急服務的人員於8月5日按章工作，繼續緊守崗位、服務市民」，以外，「全港各行各業同心協力，齊齊罷工」。

在「七區集會」方面，該網友表示，三罷當日下午一點，將在金鐘添馬公園、旺角麥花臣球場、沙田百步梯、大埔廣福球場、荃灣沙咀道球場、黃大仙廣場、屯門公園進行集會。

目前，該罷工倡議已獲多個社福界團體、工會支持。另外來自，科技界、醫護界、金融界、公務員、學生等罷工群組也正在串連，相關義工的招募以及文宣也正在展開。

香港人口中的「和理非」是「和平、理性、非暴力」的簡稱，近幾年來，香港的社會運動常常在社運訴求上再加一個「非」字，即「非粗口」，變成「和理非非」；秉持這些訴求進行抗爭的示威者，普遍被歸類為「合理非派」，與主張武力的「勇武派」在抗爭路線上有所不同。

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