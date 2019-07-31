反送中》香港最大工會響應85行動：罷工是打工仔最強武器！

2019-07-31 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕近來香港反送中運動屢屢發起大規模遊行且多次遭到香港警方強力鎮壓，惟不見港府具體回應。為此，有網友號召下星期一（8月5日）發動「全港大三罷」行動，呼籲罷工、罷課、罷市。香港最大的工會聯合組織「職工盟」今日也發聲明響應8月5日的行動，強調「當我們對年輕人以流血被捕方式抗爭感到痛心，我們必須有所行動與他們站在一起對抗林鄭暴政，罷工就是打工仔最強的武器」。

根據職工盟今日發布的聲明 ，職工盟批評，港府對提出修訂《逃犯條例》後所引發種種爭議「充耳不聞」，且具有黑社會背景的白衣人在21日晚間，對市民進行無差別攻擊時，警方卻被拍到「與白衣暴徒言談甚歡，非但沒有採取拘捕行動，更向暴徒表示示威者已經離開，請暴徒放心。普遍市民相信，這是一場警黑合作，針對無辜市民的恐怖襲擊。」職工盟指出，「這種嚴重挑戰香港人底線的暴力，令更多香港人更為憤怒。」

職工盟表示，「作為香港的打工仔女，這裡有我們的家庭和工作，有我們所愛的人和生活。我們不願看到香港的崩壞和墮落，有責任守護這個地方；眼見青年孩子一個一個勇敢地走上街頭，為香港發聲，竟換來警察的殘暴對待，我們更不可視而不見。當我們對年輕人以流血被捕方式抗爭感到痛心，我們必須有所行動與他們站在一起對抗林鄭暴政，罷工就是打工仔最強的武器。」

除了重申民間5大訴求，職工盟也提出4點呼籲：各行各業僱主應該體諒和支持、我們呼籲僱員響應於8月5日以罷工方式，參加各區集會、我們亦呼籲各工會組織向資方或管理層正式提出要求，爭取容許僱員以罷工方式參加8月5日集會、若有任何僱員，因參與罷工遭不合理對待或歧視，我們呼籲受影響員工可聯絡職工盟及相關工會求助。

職工盟強調，這次罷工是一次政治罷工，性質上不同於以往因勞資糾紛而發動的罷工，抗爭對象不是資方或管理層，而是為了履行公民責任，共同守護香港社會的未來。

綜合香港媒體報導，職工盟主席吳敏兒今日表示，目前26個工會表態會響應罷工行動，預料將對公私營機構運作造成不便。

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