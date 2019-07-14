反送中》沙田遊行爆衝突 警方稱有人會使用汽油彈（不斷更新）

2019-07-14 19:20

首次上稿 18:01

更新時間 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」行動遍地開花，今（14）日在沙田區展開遊行。下午五點多傳出，在沙田區的源禾路發生警民衝突的消息。現場有大量鎮暴警察與超過千名示威者對峙，氣氛緊張。警方所發出的「不反對通知書」時效將至晚間7點。

【19:11】大批警方攜帶著鎮暴槍械在沒有示威活動的瀝源邨內聚集，遭到市民反彈。有市民對警察痛罵，林鄭造成警方與市民對立。

【19:04】在鄉事會路，警方已舉起黃旗。

【19:00】大會堂百步梯原訂8點的電影放映會，改為和平集會。主辦單位表示，放映位置有申請「不反對通知書」直至今晚11點仍生效，故警方不得隨意清場。

【18:51】超過10名民主派議員到場要求會見警方指揮官，強調不希望看到昨（13）日在上水的流血事件重演，不過沒有得到回應。

【18:35】根據「香港01」報導，1名市民遭警方帶走。

【18:30】根據香港「獨立媒體」報導，持長盾和防爆槍的警察來到最前線。有消息指出，全部的警員都沒有編號以及委任證。

有示威者播放〈Fuck the popo〉

【18:28】根據香港「獨立媒體」報導，有示威者走到警防線前以擴音器播放香港饒舌歌手「JB」的〈Fuck the popo〉，引發周圍人士歡呼。

【17:54】民主黨立法會議員許智峯與警方指揮官談判，他呼籲警方保持冷靜，又表示，示威者是擔心遭到警方衝擊，才設下障礙物以自保。

【17:52】香港警務處下午發影片聲稱，有留意到網路上在流傳，有人會在今天的抗議行動中使用汽油彈。消息傳出後，網友連登論壇嘲諷警方，「網傳有人會使用蘆山昇龍霸」、「聽說有黃金聖鬥士到場支援」、「有消息指鳴人和佐助已在現場準備支援工作」。

【17:41】根據「反送中已核實資訊頻道」消息指出，目前沙田賽馬場游泳池附近已有上百名全副武裝的鎮暴警察，以及十台警車。

【17:40】根據「香港01」報導，有人沒戴口罩坐在警察防線前，他表示，要示威者散去，最有效的方法是，警方先撤。他認為，全副武裝的警察會引起示威者敏感，他希望自己能擔任緩衝的角色。另一邊，也有1名白衣男子坐在警民防線中間地上，身旁放有「放棄暴力」及「和平抗爭」的標語。

記者遭胡椒噴霧攻擊

【17:34】沙田源合路體育館傳出，警方在沒有出示黃旗下，以胡椒噴霧攻擊記者。

【17:22】根據「反送中已核實資訊頻道」消息指出，位於沙田賽馬場游泳池附近，約有50名備有圓盾、長盾以及頭盔的鎮暴警察築起防線。群眾則在警方防線約50公尺外聚集。

【17:00】由於有部分示威者意圖佔領馬路，根據香港「獨立媒體」報導，大約下午五點時，有多名軍裝警員手持警棍衝向示威者，並施放胡椒噴霧。立法會議員郭家麒到場要求見警方指揮官，遭警務人員要求其立即離開。郭家麒要求警方出示委任證，卻遭該名警務人員聲稱，執行職務期間不便展示委任證。

根據香港媒體「RTHK」報導，有目擊者表示，警方多次向他們施放胡椒噴霧。有臉部遭噴中的示威者指出，當時一批示威者嘗試將警方防線向後推，而警方在毫無警示下，使用胡椒噴霧。立法會議員區諾軒呼籲，示威者如果要到前線，必須戴上口罩。

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