反送中》沙田遊行警突施放胡椒噴霧 爆發警民衝突

2019-07-14 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕香港反修訂《逃犯條例》（反送中）遊行遍地開花，今（14日）下午於沙田區展開遊行。當隊首遊行至終點時，有示威者拆除警方封鎖線膠帶，佔領鄉事會路源禾路交界。警方則在無警告及無出示紅旗之下，施放胡椒噴霧驅趕，爆發警民衝突。

綜合港媒報導，沙田遊行在當地時間下午3點10分宣布提早出發，經過約1.5小時，遊行隊伍龍頭到達終點、沙田港鐵站外的巴士總站。群眾手拿「撤回惡法」、「守住香港，守住善良」的標語前進，同時高喊「香港人加油」、「林鄭下台」、「撤回送中惡法」、「收回暴動定性」、「立即雙普選」、「林鄭月娥，壽終正寢」等口號。

將近下午5點，有示威者意圖佔領沙田源禾路一帶，拆除警方封鎖線膠帶，並投擲雜物。警方則在沒有警告及未出示紅旗之下，施放胡椒噴霧，爆發警民衝突，期間還有記者「中招」。

現場有警方指揮官向立法會議員郭家麒稱，剛才有數以十計示威者襲擊警員，指揮官要求郭家麒盡公民責任，勸示威者不要破壞法紀。

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