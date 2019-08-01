反送中》金融界挺85大罷工 上千西裝人「快閃」遮打花園

2019-08-01 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港金融界今晚7點半在中環遮打花園進行「香港金融同路人快閃中環遮打花園」集會，上千名撐著雨傘的參與者將遮打花園擠得水洩不通。參與者要求政府回應自「反送中」運動以來市民的五大訴求，並且高呼「香港人罷工」等口號，整個活動於8點宣告結束。

根據「連登討論區」文章，昨（31）日香港網友「華爾街狠人」在網路上呼籲金融銀行業同路人，響應此次8月5日香港大三罷的行動。該網友表示，短短一天，群組就增加3000多人，並有400名銀行從業員拍攝員工證，表明願於5日當天加入罷工行動。

該篇文章發出約6個小時後，另有網友發文表示，已拍攝員工證的人數達到500名，來自35間香港各大銀行。

而今晚的「快閃集會」從號召到舉辦僅短短一天，今晚便有千人出席。根據「反送中已核實資訊頻道」消息，參予者在現場高呼「沒有暴動，只有暴政」、「香港人加油」、「香港人罷工」等口號。整個集會活動從晚間7點半開始，歷時半個小時順利快閃落幕。

「快閃集會」結束後，「華爾街狠人」再度於「連登討論區」發文表示，集會當下，空曠的遮打花園瞬間被穿西裝的金融人士擠滿，大家高呼「光復香港，時代革命！」、「香港人，罷工！」。該網友表示，他隨機詢問身邊的金融人士，所有人都肯定會響應8月5日的罷工行動。

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