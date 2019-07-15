反送中》沙田商場成戰場 泛民派轟港府「無政府狀態」

2019-07-15 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕昨（14）日晚間香港警方於沙田清場時，在當地的商場內與示威者爆發大混戰，造成28人受傷，並逮捕了40人。香港泛民派在今日召開記者會，除了強烈譴責警方，也指香港政府就像「無人駕駛」一樣，進入「無政府狀態」。另外，面對港府強力譴責示威者，香港民主派會議召集人毛孟靜表示，不會與示威者割席（切割），強調昨日的情況是「公道自在人心」。

當地的商場「新城市廣場」在昨日的衝突中成為「戰場」，商場方面昨日在臉書上發文澄清，商場方面並沒有報警，也沒接到來自警方的任何通知。

根據「立場新聞」今日報導，毛孟靜質疑，警方未得到商場同意就擅自闖入，已涉嫌違反《警察通例》。毛孟靜表示，警方在昨日的行動中「包抄圍捕」示威者，除了變相禁錮在商場內享天倫之樂的家庭，將室內空間變成戰場以外，更導致事態演變成「困獸鬥」。毛孟靜批評，警方的做法既荒謬又愚蠢。

民主黨立法會議員林卓廷也質疑，警方要如何區分商場內一般消費者和示威者。立法會公民黨議員楊岳橋則是質疑，7月1日佔領立法會當天，警方曾以「室內不宜進行驅趕行動」為由全數撤出立法會，但為何昨日處理的手法卻與當時有所不同。楊岳橋質問，「究竟警方哪一套邏輯才成立？」

民主派表示，除了強烈要求警務處長盧偉聰公開解釋、道歉、嚴懲涉事警員以外，也對林鄭政府只是透過發言人、官員於網上發表言論的作法表達強烈譴責。民主派批評，港府宛如「無人駕駛」一般，已進入「無政府狀態」。

當被問示威者襲擊員警時，毛孟靜表示，「民主派再一次聲明，我們不割席。任何暴力畫面，沒人會喜歡看到，但昨晚在沙田新城市見到的困獸鬥，全港市民公道自在人心。」

據香港《警察通例》中第44章第1條規定，「警務人員如未獲得合法授權或擁有人╱佔用人的同意，不得進入任何處所搜查」。

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