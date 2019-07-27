「香港往自由」最後召集！香港機場螢幕感動台灣人

2019-07-27 00:53

〔即時新聞／綜合報導〕香港國際機場26日下午起聚集大量反送中抗爭民眾，大批人馬在機場大廳靜坐抗議，不少機場工作人員、剛下飛機的空姐也加入活動，主辦方宣布有1.5萬人在現場，顯示航班的螢幕也變成「香港飛往自由」，感動不少台灣民眾；陸委會對此也發布27日的旅遊警示。

綜合外媒報導，活動由香港民主派公民黨立法會議員譚文豪連同香港空勤人員總工會向警方申請，港警最後同意。譚文豪曾擔任過民航機師，從24日下午就找來主管機關、警方與總工會代表開會，讓26日在機場抗爭的活動能夠順利進行。

29歲的空姐梅麗楊（音譯，Meryl Yeung）才剛下飛機就參加抗議活動，她向《法新社》透露，「在機場告訴外國人香港發生什麼事是很重要的」，更重要的是確保中國人民也知道此事；另名空姐曾優可（音譯，Yoko Tsang）表示，在環遊世界時，她愈發感到香港的自由逐漸受到威脅，她說，「無論我們走到哪裡，香港永遠是我們的家園和根源，無論是在工作之前還是下班後，我們都必須爭取時間來支持集會」。

來自智利的24歲女性旅客杜蔻（Margarita Duco）指出，香港的抗議活動讓她想起了她自己的國家，「『當人民有和平表現時警方過度使用暴力』，這在我的國家非常普遍，所以我可以感同身受香港人正在經歷的事情」。

台灣臉書粉絲專頁「公民廟口-立委在做天在看」轉貼照片，能見香港機場航班螢幕變成「香港飛往自由」，網友們感動留言表示「香港加油！台灣加油」、「台灣人民挺你們的」、「我沒能力，但我有勇氣幫香港人加油」、「自由的空氣，只有嚐過才知」。

陸委會發布旅遊警示

行政院大陸委員會指出，近期香港民眾持續示威遊行，衝突情況日趨激烈，針對香港原訂27日在水邊村遊樂場至元朗西鐵站舉辦的「光復元朗」遊行，活動雖已被香港警方發出反對通知書，但可能還是會有民眾在預定遊行路線聚集。

陸委會強調，提醒國人若要前往香港，不要前往示威遊行地點，必須注意個人安全，隨時留意香港遊行相關資訊及交通影響，以免影響行程及安全，在香港當地若有問題，可尋求當地台北經濟文化辦事處求助，辦事處將提供相關協助。

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