陰！解放軍Cosplay香港民用救護車 分辨方法在車牌

2019-07-24 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國國防部發言人吳謙今（24）日指出，中國政府相當在意香港反送中民眾圍堵中聯辦、污損國徽，若港府有需求，解放軍可幫助「維護公共秩序」；現有香港民眾在臉書互相提醒，解放軍可能偽裝成救護車滲透群眾。

吳謙出席「中國國家安全白皮書記者會」，強調中國國防部嚴密注意香港抗議事件的發展態勢，他提到，抗議群眾在21日晚間圍堵中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室，還把門口的國徽弄髒，這樣的行為是在挑戰北京權威與一國兩制底線，他呼籲港府可根據香港「駐軍法」向中央申請解放軍「維護公共秩序以及救災」。

香港民眾近期內開始在臉書互相提醒，解放軍可能偽裝成救護車出現在香港街頭，進而滲透群眾，他們分享1則3年前港媒向香港駐軍求證的新聞片段，當中能見軍方承認車牌以「ZG」開頭的救護車，雖外型與一般救護車無異，但的確是駐軍醫療用車輛；據悉，「ZG」是「駐港（Zhù Gǎng）」的羅馬拼音，解放軍從1997年使用該車牌到現在。

香港網友們相繼留言指出，「車上提供即時活摘器官服務」、「直接送中」、「連救護車都要怕上到山寨」、「去救王主任掛？」、「車去黑房迫供認罪」、「送返集中營」、「上車後果很嚴重！」、「不要亂上救護車」、「送你到地獄」、「如果光明正大就寫解放軍三個字，偷偷摸摸一定是用來做鬼事」。

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