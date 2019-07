中國聲明解放軍可維護香港秩序 葛來儀發現是信號！

2019-07-25 00:42

〔即時新聞/綜合報導〕中國國防部發言人吳謙在24日記者會上說,面對香港反送中群眾挑戰一國兩制底線,若香港政府有需求,解放軍隨時可以幫忙解決抗議活動;美國戰略暨國際研究中心(CSIS)資深顧問葛來儀對此認為,這「無疑是一個信號」。

吳謙在「中國國家安全白皮書」記者會指出,國防部嚴密觀察香港反送中活動態勢,特別是21日示威者圍堵中聯辦、並汙損國徽,「這些行動挑戰北京政府權威和一國兩制底線,不能容忍」;吳謙說,根據「駐軍法」第14條規定,香港政府可以在必要時,向北京中央請求駐紮在當地的解放軍「維護公共秩序以及救災」。

葛來儀在推特轉發《金融時報》對此事的報導,內容提到「北京說,中國軍隊可以乾預香港」,1名網友在下方留言說,「根據中英聯合聲明」,「香港警務處全權負責香港特區的執法和維持秩序」,因此當地的解放軍存在的目的是「為了對外防衛」。

葛來儀回應該名網友的留言,她認為中國解放軍選在這個時刻,公開聲明「若港府要求,解放軍可以合法干預,幫助香港『維持社會秩序』」,這樣的舉動「無疑是一個信號」。

葛來儀推特全文

China’s defence ministry has said the People’s Liberation Army can legally intervene to help Hong Kong to “maintain social order” if requested to do so by the territory’s government. https://t.co/Xay9GarWvT