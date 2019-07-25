中國聲明解放軍可維護香港秩序 葛來儀發現是信號！
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中國表明若港府申請、中央批准，解放軍可維持香港社會秩序，葛來儀（中）認為「無疑是一個信號」。（資料照）

中國表明若港府申請、中央批准，解放軍可維持香港社會秩序，葛來儀（中）認為「無疑是一個信號」。（資料照）

2019-07-25 00:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國國防部發言人吳謙在24日記者會上說，面對香港反送中群眾挑戰一國兩制底線，若香港政府有需求，解放軍隨時可以幫忙解決抗議活動；美國戰略暨國際研究中心（CSIS）資深顧問葛來儀對此認為，這「無疑是一個信號」。

吳謙在「中國國家安全白皮書」記者會指出，國防部嚴密觀察香港反送中活動態勢，特別是21日示威者圍堵中聯辦、並汙損國徽，「這些行動挑戰北京政府權威和一國兩制底線，不能容忍」；吳謙說，根據「駐軍法」第14條規定，香港政府可以在必要時，向北京中央請求駐紮在當地的解放軍「維護公共秩序以及救災」。

葛來儀在推特轉發《金融時報》對此事的報導，內容提到「北京說，中國軍隊可以乾預香港」，1名網友在下方留言說，「根據中英聯合聲明」，「香港警務處全權負責香港特區的執法和維持秩序」，因此當地的解放軍存在的目的是「為了對外防衛」。

葛來儀回應該名網友的留言，她認為中國解放軍選在這個時刻，公開聲明「若港府要求，解放軍可以合法干預，幫助香港『維持社會秩序』」，這樣的舉動「無疑是一個信號」。

葛來儀推特全文

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