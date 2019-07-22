元朗暴力有歷史、地緣因素 顏擇雅：他們是北京死忠擁護者

2019-07-22 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾昨（21日）再度為「反送中」走上街頭，不料在今（22日）晨1點多，百餘名男子身穿白衣、戴白頭盔、口罩進入元朗西鐵站內，不分青紅皂白痛毆市民及記者，引發各界譴責，傳爆發此次暴力行為有其歷史與地緣因素在，作家顏擇雅批評，當地居民依然活在清朝，是北京的死忠擁護者。

元朗地鐵今晨爆發暴力衝突，一群白衣男手持棍棒，闖入車站內痛毆市民及記者，造成45人受傷，其中5人重傷、1人命危，當時鄰近港警遲遲未赴現場，直到凌晨4點左右才見警方出現，任由白衣男散去，有記者問為何容許白衣人離開，港警稱穿白衣不代表有參與打鬥，警方低調作為讓香港民眾大為不滿。

據《中央社》報導，香港警方認為，元朗事件可能是因不同政見者出現紛爭而引發，報導指出，元朗位於新界北，基於歷史緣故，當地男性原居民享有一項建屋權，稱為「丁屋」，這項建屋權保障每名男丁一生可以蓋一座3層樓高的「丁屋」，不用像其他市民一樣向政府繳付地價稅。

從地緣來看，新界原居民組成的傳統團體或地方勢力是親中派，支持北京的「一國兩制」，擁護港府，近年來隨著外來居民移入，讓新界人口結構出現變化，衝擊原居民的利益，泛民派就不斷質疑這種「丁權」的合法性，要求取消這項特權，加深彼此矛盾。

作家顏擇雅也批，「丁權」法源是《大清律例》，香港新界許多人依然活在清朝，是建制派最死忠的擁護者。

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