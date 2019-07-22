香港孕婦遭毆影片曝光！ 為保護老公被白衣人往死裡打

2019-07-22 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕香港元朗地鐵站昨（21日）夜爆發流血衝突，大批白衣惡煞持棍棒痛毆民眾，連孕婦也往死裡打，有網友PO出影片，才知道原來孕婦是為了保護丈夫反遭毆打，倒地不起後仍有白衣人士打算向前毆打，讓看到的網友們除擔心孕婦情況，更怒批這些白衣人士「絕子絶孫、永遠不舉」、「仆街」（橫死街頭）。

據臉書粉專「香港突發事故報料區」，有網友PO出昨晚孕婦遭毆倒地不起的影片，影片內容可以看出，剛開始有幾區出現衝突、市民遭毆，一名身著黑衣、似乎為該名孕婦的丈夫隨即向前幫忙，其他白衣惡煞看見後，便將矛頭針對該位男子，開始瘋狂痛毆，而孕婦看見後，隨即用手環抱男子頸部保護丈夫。

不過，白衣人士仍死命往2人身上打，孕婦遭毆而跌倒在地，並與男子分開，白衣人士不顧其他，仍照打該名男子，甚至有一白衣人士看見孕婦倒地後，手持雨傘打算往孕婦身上打，有民眾看到後，趕緊上前吆喝該位白衣人士，避免他毆打孕婦，而孕婦的丈夫到影片後頭仍遭圍攻毆打。

影片曝光後約1小時迅速廣傳，已有超過1萬人分享，網友看見怒批白衣人士「連孕婦都打太無人性」、「人渣」、「會有報應」、「這些暴徒天理難容」，引起港人熱烈討論。

相關影片請見

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