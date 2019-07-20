京都動畫縱火34死 原址考慮改建成紀念公園

2019-07-20 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕日本動畫製作公司京都動畫工作室，遭41歲的嫌犯青葉真司縱火，釀成34死慘劇。京都動畫社長八田英明今（20日）表示，他考慮將工作室原址改建成紀念公園。

據《朝日新聞》報導，八田英明說，工作室周邊住戶應該不想看到這棟建築物，因此他想第一階段就是先把燒毀的工作室拆除，之後再考慮改建公園並設置紀念碑。

八田英明指出，他希望為罹難的員工們辦告別式，很多來自國內外的粉絲都來到火災現場外送花致哀，這些溫暖祝福支撐著他的內心。

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