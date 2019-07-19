京都動畫社長證實「一切全沒了」 全球動漫迷捐款衝破4000萬

2019-07-19 21:58

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕日本警方19日以「事涉重大」為由，破例在未正式逮捕前，公布京都動畫公司縱火殺人案41歲涉案男性的姓名「青葉真司」，日本「週刊文春」引述相關搜查人員的說法指出，青葉曾在2012年持菜刀搶劫茨城縣的一家超商被判刑，出獄後移居埼玉市，曾因製造噪音與鄰居發生糾紛。青葉被警方制伏時曾怒嗆「不滿盜用小說」，詳細的犯案動機仍待調查。

這起縱火殺人案共造成33人死亡、35人輕重傷，傷者中至少有4人情況危篤。青葉則在縱火時疑因引火上身全身嚴重燒傷，由於意識尚未恢復，警方無法立即逮捕偵訊案情，但因事涉重大警方今天決定提早公布他的姓名。京都府警也宣布成立百名警力的縱火殺人案搜查本部全力偵辦。日本首相安倍晉三在昨天案發後，也緊急指示國家公安委員長山本順三進行調查。

綜合日媒報導，警方在現場附近發現1台推車和2個汽油桶，其中有1個汽油桶剩下半桶，另一個還裝滿，另外發現1只背包，裡面裝了榔頭和數把菜刀，懷疑是青葉用來犯案的工具，早有預謀。目擊者提供的情報顯示，青葉可能在犯案前一天就在附近公園徘徊。

這起縱火案為何在短時間內造成重大傷亡，日媒分析主要數項因素同時存在，包括當時1樓大門開啟，還有內部貫通1到3樓的螺旋狀樓梯，汽油的高度揮發性引發的「爆燃現象」，螺旋梯則提供煙囪效果才讓火勢一發不可收拾，警方公布在3樓到頂樓樓梯間發現的十多名罹難者都是一氧化碳中毒。

京都動畫社長八田英明在今天記者會中表示，縱火點的1樓大門，平常時鐵捲門深鎖，昨天剛好有訪客預定中午來訪所以才開啟。他非常懊惱與悲傷，第一工作室於2007年落成，他也參與設計，當初設計螺旋梯時依消防單位要求加設了防煙壁，記者會中他很懊悔為何沒在逃生梯加設防煙設施。

令全球動漫迷最傷心的，大火除了奪走了33名優秀動畫工作者的性命之外，也毀掉了第一工作室大量存放的京都動畫作品和資料，八田英明也證實，過去所有的畫作和資料「所有一切全沒了」，包括存放資料的電腦也全部燒毀。

京都動畫大火後，包括台灣在內的全球的動漫迷同表哀悼，有動漫迷形容京都動畫是「2D世界的聖母院大教堂」，社群網路上出現了「#Pray For Kyoani」的題標，光是昨天大火發生後到深夜就有28萬筆留言，包括英文、中文、韓文和西班文等各種語言。

包括台灣總統蔡英文、加拿大總理杜魯道及蘋果執行長庫克等人均在推特貼文表示哀悼之意，美國動畫發片商Sentai Filmworks在群募網站發起「Help KyoAni Heal」募款活動，目標為75萬美元（約合台幣2348萬元），結果1天內就募到了接近140萬美元。日本全國的動漫周邊商品店也從今天起於店頭發動募款活動。

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