正妹女法官爆紅！ 脫俗童顏加高學歷讓網暴動

2019-07-18 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕法官在一般人的印象裡頭通常是不苟言笑的形象，不太容易親近，但近日在推特上瘋傳一系列正妹法官照片，清新脫俗的外表加上認真的神情，還有高學歷加持，馬上引起網友暴動！

綜合媒體報導，一名印尼正妹法官的照片在網路上造成瘋傳，她認真工作的模樣被旁人捕捉下來，分享到推特上，引起網友熱議。只見正妹法官身穿法袍，自信的坐在位置上，擁有著清新童顏的她頂著一頭俏麗短髮，氣質脫俗，讓人想不注意都難。

而這名正妹法官本名叫Leanna Leonardo，以亮眼成績從印尼頗負盛名的日惹大學（Universitas Gadjah Mada）法律系畢業。面對自己一夕爆紅，她說，自己不是一名法官，而且自己是想當一名檢察官，這些側拍照片只是自己在實習時被拍的。Leanna Leonardo也分享了自己其實一開始是不想走法律系的，第一志願原本是心理相關科系，但自大二聽到一名檢察官演講後，萌生了成為檢察官的夢想。

Kamu divonis jantuh cinta tapi tidak bisa memiliki selama seumur hidup. Tok. pic.twitter.com/iE9R0UEsub — Matthew （@MatthewTanoe） 2019年7月13日

近日在推特上瘋傳一系列正妹法官的照片，清新童顏引起網友討論。（圖擷取自推特）

近日在推特上瘋傳一系列正妹法官的照片，清新童顏引起網友討論。（圖擷取自推特）

更多Leanna Leonardo的美照。（圖擷取自Leanna Leonardo IG）

更多Leanna Leonardo的美照。（圖擷取自Leanna Leonardo IG）

更多Leanna Leonardo的美照。（圖擷取自Leanna Leonardo IG）

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