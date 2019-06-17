內衣若隱若現出門好嗎？ 日本正妹：胸小要看也是OK

2019-06-17 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕夏天腳步到了！隨著天氣漸熱，不少女生穿著布料越來越少，甚至出現內衣外露的狀況。日前日本電視台做了有關路人對於看到陌生女子內衣若隱若現會有什麼反應的看法，當中竟有一名正妹提出「世界和平說」，讓網友暴動，還說諾貝爾和平獎應該要頒發給她！

日本富士電視台日前做了一個專題街訪，訪問路人如果在路上看到女子的內在美外露，會作何反應？事實上不少受訪的男性坦承會很尷尬，視線不知道該放在哪，「深怕不小心瞄到就被當作是變態」。至於女性則多表示如果看到這樣的情況，就會看一下自己是不是也春光外洩，認為還是多注意一下，保護自己比較好。

但受訪者中有一名中長髮正妹的回答讓人出乎意料，長相甜美的她透露自己的職業是名運動教練，而受訪當下該正妹正是穿著條紋V領薄衫，大方露出內在美，直言「我胸部小也沒什麼好看的，不過要看也是OK」，更表示「感覺再多露一些的話，世界就會更加和平！」

這段受訪畫面被分享到PTT後，馬上引起廣大男網友暴動，鄉民們紛紛表示，「這女孩真是太善良惹，世界和平！」、「人美心也美！」、「諾貝爾和平獎請頒給她，這個人一定能拯救世界」、「世界多需要這種喜好和平的人」、「這篇推文一片祥和是怎麼回事哈哈」。

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